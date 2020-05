Coronavirus | scoperto a quando risale il primo contagio in Europa

(Di martedì 5 maggio 2020) A poche ore dal nuovo affondo americano contro la Cina sull'origine del virus, arriva dalla Francia una notizia che potrebbe rafforzare i sospetti. È stato infatti accertato un caso di Covid 19 già il 27 dicembre, quasi un mese prima delufficiale (24 gennaio) registrato Oltralpe. L'hal'ospedale Jean-Verdier di Bondy, nella banlieue di Parigi, dove sono stati riesaminati i tamponi di pazienti ricoverati con polmonite a dicembre. Andando a cercare negli archivi dei test fatti all'epoca per cercare altri virus, sono state trovate a sorpresa tracce del Covid 19. "Abbiamo verificato a posteriori 24 pazienti affetti da polmonite ed è stato trovato un positivo" ha raccontato Yves Cohen, responsabile del reparto di terapia intensiva dell'ospedale della regione parigina e autore della ricerca che sarà pubblicata ...

