Coronavirus | riaprono le scuole in Corea del Sud In Germania tasso di contagio sotto

Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaNel mondo i morti per il Coronavirus sono oltre 250mila, salgono a 3.573.864 i casi, secondo i dati della Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito con 1.180.288 contagi, seguono Spagna (218.011) e Italia (211.938). Corea del Sud epa08385893 South Korean people wearing protective masks look a goods outside a store in Seoul, South Korea, 27 April 2020. EPA/JEON HEON-KYUNPer il secondo giorno di fila la Corea del Sud ha registrato zero nuovi casi interni di Coronavirus. Con un totale di 10.804 infezioni, il governo ha deciso di allentare le regole sul distanziamento sociale consentendo il ritorno a scuola da mercoledì 13 maggio, parte del nuovo «schema di quarantena della vita quotidiana». Germania Ansa Germania Il numero dei nuovi contagi in Germania continua ad ...

Coronavirus - Reggio Calabria riparte : tornano a popolarsi il Corso e il Lungomare - riaprono bar e locali [FOTO]

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus riaprono Coronavirus, riaprono negozi, ristoranti e stabilimenti balneari (per protesta) Corriere Fiorentino Aversa, mercato ortofrutticolo: il cantiere potrebbe riaprire già questa settimana

Aversa (Caserta) – Giornata movimentata, quella di ieri, per il mercato ortofrutticolo. Mentre in piazza Municipio i commissionari della struttura consegnavano simbolicamente le chiavi delle loro «par ...

Coronavirus, fase 2: palestre dal 18 maggio, 7 mq di spazio a persona o niente

Economia - Ma la strada sembra in salita per molte di queste. Il ministro dello sport Spadafora - si legge sul Corriere della Sera - vorrebbe far riaprire le palestre il 18 maggio. Possibile però che ...

