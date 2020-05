Coronavirus: record mortalità nel Regno Unito, oltre 32mila vittime nel Paese (Di martedì 5 maggio 2020) Nel Regno Unito sono oltre 32.000 le persone morte a causa del Coronavirus: il bilancio rende il Paese il più colpito di tutta l’Europa in termini di mortalità. Secondo l’Ufficio nazionale di statistica (ONS), 29.648 persone sono decedute a causa della malattia in Inghilterra e Galles al 24 aprile. Se si aggiungono i decessi in Scozia e Nord Irlanda, riferisce Reuters, il totale sale a 32.313 vittime Secondo l’ONS, il 71,8% dei decessi registrati fino al 24 aprile sono avvenuti in ospedale. Altre 5.890 persone sono morte nelle case di riposo, 1.306 in abitazioni private e 301 in ospizi.L'articolo Coronavirus: record mortalità nel Regno Unito, oltre 32mila vittime nel Paese Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Ultime notizie/ Ultim'ora oggi coronavirus India : record di casi in 24 ore - +3.900

