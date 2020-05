Coronavirus, Protezione civile: "Oggi i morti sono 236" (Di martedì 5 maggio 2020) sono salite a 29.315 le vittime per Coronavirus in Italia, con un incremento di 236 in un giorno. In sei regioni - Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Basilicata e Molise - non si registrano morti nelle ultime 24 ore. I contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi al Coronavirus, le vittime e i guariti, sono 213.013 con un incremento rispetto a ieri di 1.075.sono invece 85.231 i guariti dal Coronavirus in Italia, con un incremento di 2.352 rispetto a ieri. sono 98.467 i malati, con un decremento di 1.513 rispetto a ieri.Continua il calo dei ricoverati in terapia intensiva per Coronavirus: ad Oggi sono 1.427, 52 in meno rispetto a ieri. In Lombardia sono 509, 23 meno di ieri. Leggi su huffingtonpost Protezione Civile - bollettino coronavirus 5 maggio/ +236 morti - boom guariti (+2352)

Coronavirus Italia - bollettino Protezione civile oggi 5 maggio : morti - contagi - guariti

