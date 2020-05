Coronavirus Primeira Liga/ In Portogallo il calcio riparte: in campo entro fine mese (Di martedì 5 maggio 2020) Coronavirus Primeira Liga: in Portogallo il calcio potrebbe ripartire già entro la fine del mese di maggio. Rimane il nodo stadi, non a norma secondo l'ultimo protocollo sanitario. Leggi su ilsussidiario (Di martedì 5 maggio 2020): inilpotrebbe ripartire giàladeldi maggio. Rimane il nodo stadi, non a norma secondo l'ultimo protocollo sanitario.

ETGazzetta : #Portogallo, la #Primeira Liga riprende a fine maggio #ripartenza #coronavirus - blab_live : #Coronavirus e #Portogallo, obiettivo 30 maggio per il ritorno in campo della #PrimeiraLiga. Chiusa la Liga 2 - sportli26181512 : Portogallo, Governo prevede la ripartenza del campionato dal 30 maggio: manca ultimo ok: Il Paese va verso la Fase… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Primeira Coronavirus Primeira Liga/ In Portogallo il calcio riparte: in campo entro fine mese Il Sussidiario.net Anche in Portogallo ci siamo: torna il campionato da fine maggio

Il governo ha dato l’ok al ritorno in campo del torneo nell’ultimo fine settimana di maggio, decisione che deve ancora essere ratificata dal Ministero della Salute con l’ok che si presume arriverà nei ...

Portogallo: calcio d’inizio a fine maggio

È da qualche giorno ormai che l’emergenza Coronavirus è rientrata in Portogallo. Infatti il Primo Ministro Fernando Gomes ha autorizzato il ritorno della Liga a partire da fine maggio e tutti i club s ...

Il governo ha dato l’ok al ritorno in campo del torneo nell’ultimo fine settimana di maggio, decisione che deve ancora essere ratificata dal Ministero della Salute con l’ok che si presume arriverà nei ...È da qualche giorno ormai che l’emergenza Coronavirus è rientrata in Portogallo. Infatti il Primo Ministro Fernando Gomes ha autorizzato il ritorno della Liga a partire da fine maggio e tutti i club s ...