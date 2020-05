Coronavirus, “piano” Russia-Cina per conquistare l’Italia. Usa preoccupati (Di martedì 5 maggio 2020) La pandemia – che ormai da mesi tiene in scacco il nostro Paese e l’Europa da un punto di vista sanitario che si è subito trasformata in emergenza economica– rischia ben presto di diventare anche un affaire politico globale, piuttosto aggrovigliato. Tanti gli “attori” sulla scena. Partiamo dalle crescenti tensioni Usa-Cina e da un dualismo mai superato – nonostante le tante dichiarazioni di facciata tra il Presidente Usa Trump e il “collega” cinese Xi Jinping – tra i due giganti dell’economia. WASHINGTON E PECHINO, SPADE (DI NUOVO) INCROCIATE – – Meno di 48 ore fa a far salire l’asticella della tensione ci hanno pensato le parole del Segretario di Stato Pompeo che interrogato sull’origine della pandemia ha tirato in ballo, senza giri di parole, Pechino affermando che ... Leggi su quifinanza Coronavirus - “piano” di Russia e Cina per conquistare l’Italia : alert Usa (Di martedì 5 maggio 2020) La pandemia – che ormai da mesi tiene in scacco il nostro Paese e l’Europa da un punto di vista sanitario che si è subito trasformata in emergenza economica– rischia ben presto di diventare anche un affaire politico globale, piuttosto aggrovigliato. Tanti gli “attori” sulla scena. Partiamo dalle crescenti tensioni Usa-e da un dualismo mai superato – nonostante le tante dichiarazioni di facciata tra il Presidente Usa Trump e il “collega” cinese Xi Jinping – tra i due giganti dell’economia. WASHINGTON E PECHINO, SPADE (DI NUOVO) INCROCIATE – – Meno di 48 ore fa a far salire l’asticella della tensione ci hanno pensato le parole del Segretario di Stato Pompeo che interrogato sull’origine della pandemia ha tirato in ballo, senza giri di parole, Pechino affermando che ...

Agenzia_Ansa : Avanti, ma ancora molto piano, verso la fase dei 'contagi zero'. Il termometro della Fondazione Hume, la fase calan… - civcatt : Si invoca l’applicazione di un «nuovo #PianoMarshall» per far fronte a diverse criticità globali, in specie il… - antoniospadaro : Un #PianoMarshall per l'emergenza del #coronavirus ? | Risponde La Civiltà Cattolica ?@civcatt? - carseri : RT @LucaGalizia: Sempre più convinto che la Spagna stia diventando la bella copia dell'Italia: meno burocrazia, severità coi clandestini, i… - SansotariAurora : Nella Fase2 dobbiamo farci forza e uscire pian piano. Non è possibile tornare subito alla normalità, ma insieme ce… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus “piano” Coronavirus, il piano segreto per l'emergenza nazionale: "Troppo drammatico per dirlo" Corriere della Sera