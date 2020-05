CORONAVIRUS | PAZIENTE 0 IN FRANCIA? Amirouche Hammar | ammalatosi il 27 dicembre

Corriere : Ora è accertato: in Francia il virus c’era già il 27 dicembre. La storia del 43enne Am... - Corriere : Ora è accertato: in Francia il virus c’era già il 27 dicembre. La storia del 43enne Amirouche Hammar - stanzaselvaggia : Oggi in Calabria è successo di tutto. La Santelli sfida Conte e riapre ristoranti e negozi, il sito della regione… - lunatica10001 : RT @Corriere: Ora è accertato: in Francia il virus c’era già il 27 dicembre. La storia del 43enne Amirouche Hammar - sidewayseye : RT @Asiablog_it: ??#CoronaVirus #FRANCIA ???? Accertato: #COVID19 era in Francia almeno dal 27 dicembre 2019. -

CORONAVIRUS PAZIENTE Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : CORONAVIRUS PAZIENTE