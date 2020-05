Coronavirus | passi in avanti per il vaccino italiano Ma è ancora presto per gli

Leggi su wired

(Di martedì 5 maggio 2020) (foto: Nicolas Asfouri /AFP via Getty Images)Il candidatomade in Italy sviluppato dall’azienda biotech Takis si è dimostrato in grado di neutralizzare il nuovo. A riferirlo è stato Luigi Aurisicchio, amministratore delegato della Takis, secondo cui i risultati sono promettenti: una singola dose del, infatti, ha portato un gruppo di topi a sviluppare anticorpi efficaci nel bloccare l’infezione delsulle cellule umane. I test clinici, comunque, non cominceranno prima di questa estate. “Grazie alle competenze dello Spallanzani, per quanto ne sappiamo, siamo i primi al mondo ad aver dimostrato la neutralizzazione del Sars-Cov-2 da parte di un”, precisa all’Ansa Aurisicchio. “Ci aspettiamo che questo accada anche nell’uomo”. Come vi avevamo raccontato, i candidati vaccini della ...