Coronavirus, oltre 213.000 casi totali in Italia. Hong Kong riapre i cinema. Fauci contro Trump: “Virus naturale” – DIRETTA (Di martedì 5 maggio 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti live con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia17.55 – Coronavirus in Italia, il bilancio Continua la sua lenta discesa la curva del Coronavirus. Sono 1.075 i casi nelle ultime 24 ore. 236 le vittime mentre i guariti sono 2.352. 17.10 – Coronavirus in Canada, i casi totali hanno superato quota 60mila Numeri in crescita in Canada. I casi totali hanno superato quota 61mila con le vittime che sono quasi 4mila. 16.30 – Fauci boccia l’ipotesi della Casa Bianca di una nascita in laboratorio del Coronavirus Nessuna nascita in laboratorio del Coronavirus. L’epidemiologo della Casa Bianca ha confermato l’ipotesi di una trasmissione da animale a uomo. 13.00 ... Leggi su newsmondo Coronavirus - ultime notizie in Italia : +236 morti - oltre 85mila i guariti

