Coronavirus, oggi in Italia positivo solo l’1,9% dei tamponi: è il risultato migliore dall’inizio della pandemia! Tutti i DATI (Di martedì 5 maggio 2020) I dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore ci sono stati 236 morti, 2.352 guariti e appena 1.075 nuovi casi su 55.263 tamponi effettuati. Appena l’1,9% dei test è risultato positivo: il 98,1% è stato negativo, il risultato migliore di sempre dall’inizio della pandemia. Anche oggi i nuovi casi sono stati concentrati nelle Regioni più colpite del Nord: 500 in Lombardia, 152 in Piemonte, 100 in Emilia Romagna. Al Sud, invece, situazione sempre più rosea: oggi nessun nuovo caso in Molise, 1 in Calabria e in Sardegna, 10 in Basilicata, 12 in Sicilia, 17 in Puglia e 20 in Campania. Adesso il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di: 213.013 contagiati 29.315 morti 85.231 guariti Le persone attualmente ammalate, sono 98.467. Questi pazienti sono così ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - i numeri di oggi : 1.513 positivi in meno - malati sotto quota 100mila

