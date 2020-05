Coronavirus | nuovo caso di positività | l’intera squadra messa in quarantena NOME e

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 5 maggio 2020) Si è verificato undi positività al. Lacoinvolta è l’Aue Erzgebirge, club della seconda divisione tedesca, la scelta è stata quella di mandare tutti infino a giovedì. La comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dai tedeschi, nel frattempo si attende la decisione della Cancelliera Merkel sulla ripartenza del calcio ma, soprattutto, si sta discutendo sui provvedimenti da prendere indi nuovi contagi. A risultare positivo è stato un membro dello staff, successivamente è arrivato lo stop a, tecnici e tutta la società. I calciatori rimarranno in autoisolamento domiciliare, non è stato chiarito il perchè delladi così pochi giorni, i media tedeschi ipotizzano il tempo necessario per effettuare altri tamponi. UEFA, il piano ...