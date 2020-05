Coronavirus: nuovi positivi come il 10 marzo, il secondo giorno di lockdown (Di martedì 5 maggio 2020) Altri 236 morti in Italia per Coronavirus. Lo rende noto la Protezione Civile nel bollettino giornaliero delle ore 18:00. Le vittime totali sono 29315. Poco più di mille nuovi positivi, in costante diminuzione, tornando ai livelli del 10 marzo, il secondo giorno di lockdown, come due mesi fa. I guariti nel complesso sono 85231, con un incremento di 2352 unità nelle ultime 24 ore. I casi attualmente positivi sono 98467, con un calo di 1513 rispetto a ieri. In isolamento domiciliare senza sintomi sono 80770 persone, mentre quelle ricoverate con sintomi sono 16270 (-553). I pazienti in terapia intensiva sono 1427 pazienti (-52 rispetto alla giornata di ieri). Dei 1075 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, dove sono stati registrati 500 nuovi positivi (il 46,5% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite il Piemonte con 152 casi, ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - continua a scendere il numero di positivi : 1.513 in meno rispetto a ieri. Nuovi casi in calo. Risale numero dei morti : 236 in 24 ore

