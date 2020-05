Coronavirus, nuovi casi in calo ma oltre 200 morti in 24 ore (Di martedì 5 maggio 2020) A oggi il totale delle persone che hanno contratto il virus è 213.013, con un incremento rispetto a ieri di 1.075 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 98.467, con una decrescita di 1.513 assistiti rispetto a ieri. Lo rende noto la Protezione Civile. Tra gli attualmente positivi 1.427 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 52 pazienti rispetto a ieri. 16.270 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 553 pazienti rispetto a ieri. 80.770 persone, pari al 82% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 236 e portano il totale a 29.315. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 85.231, con un incremento di 2.352 persone rispetto a ieri. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 37.092 in Lombardia, 15.323 in Piemonte, 8.681 ... Leggi su ildenaro Coronavirus - nuovi casi in calo ma ancora oltre 200 morti in 24 ore

Coronavirus - ultime notizie – Aumentano i decessi in tutta Italia - ma diminuiscono i contagi. In Lombardia sale il numero dei nuovi positivi e calano i ricoveri. Gualtieri : «L’Italia non ha preso alcuna decisione sul Mes»

Coronavirus - un caso ogni 50 tamponi. Mai così pochi nuovi positivi dal 10 marzo (Di martedì 5 maggio 2020) A oggi il totale delle persone che hanno contratto il virus è 213.013, con un incremento rispetto a ieri di 1.075. Il numero totale di attualmente positivi è di 98.467, con una decrescita di 1.513 assistiti rispetto a ieri. Lo rende noto la Protezione Civile. Tra gli attualmente positivi 1.427 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 52 pazienti rispetto a ieri. 16.270 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 553 pazienti rispetto a ieri. 80.770 persone, pari al 82% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 236 e portano il totale a 29.315. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 85.231, con un incremento di 2.352 persone rispetto a ieri. Nel dettaglio, iattualmente positivi sono 37.092 in Lombardia, 15.323 in Piemonte, 8.681 ...

LegaSalvini : I NUOVI POVERI IN FILA AL MONTE DI PIETÀ: 'HO IMPEGNATO LA FEDE PER PAGARE LE BOLLETTE' - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in un giorno 236 vittime. Calano i malati, 1.513 in meno. In sei regioni non si sono registrati nuovi… - repubblica : ?? Coronavirus, il bilancio del 5 maggio: solo un caso ogni 50 tamponi, mai così pochi nuovi positivi dal 10 marzo.… - ApssTn : ??aggiornamento #coronavirus. I nuovi casi di oggi in #trentino sono 9. Tre persone sono decedute, 15 sono in terap… - Miki_2313 : RT @sole24ore: Coronavirus, ultime notizie:?in Italia 1.075 nuovi casi (+0,51%) e 236 vittime (+0,81%) . I malati diminuiscono di 1.513 uni… -