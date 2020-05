Coronavirus – Non siamo spaghetti e mandolino (Di mercoledì 6 maggio 2020) Coronavirus – Non siamo spaghetti e mandolino – siamo proprio all’inizio della cosiddetta fase 2 dell’emergenza covid19, ed ogni considerazione, ogni bilancio è tassativamente prematuro e poco degno di serietà o valore statistico. Stiamo guardando con curiosità ai resoconti di ogni telegiornale per capire come ci stiamo comportando, se riusciamo ad applicare a noi stessi quelle regole di comportamento che ci vengono richieste, per poter cominciare a riprenderci, un po’ per volta, uno spazio di libertà; o se sarà bastato così poco per aver dimenticato tutto, in funzione dei nostri egoismi e delle spicciole esigenze di ciascuno. Nei prossimi giorni sarà messo sotto esame l’andamento dei contagi e delle sue conseguenze, per decidere la vita che ci aspetta. Ma sarà al contempo l’occasione per ... Leggi su romadailynews LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Giuseppe Conte : “Fase difficile ma piano cospicuo. Il dl non è panacea - ma limita i danni”

Coronavirus - dietrofront sulla pallavolo : non è lo sport a più alto rischio contagio

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Non Negli Usa il Coronavirus non rallenta: “Se si riapre potrebbero esserci tremila morti al giorno” Fanpage.it Coronavirus Fase 2, Veneto ed Emilia Romagna spingono per anticipare le aperture

Roma, 5 maggio 2020 - Veneto e Emilia-Romagna mordono il freno e puntano ad accelerare le riaperture nell'ambito della fase 2. "Stiamo lavorando con il governo sull'ipotesi di poter avere un anticipo ...

Imprese, il Covid 19 provoca una caduta oltre il 40% dei ricavi

Un amaro paradosso assolutamente illogico - commenta la Cna - che le imprese operanti nei settori sottoposti da subito al lockdown e con ricavi azzerati, non abbiano potuto beneficiare della ...

