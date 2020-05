Coronavirus: nelle Marche oggi positivo solo il 2% dei tamponi, effettuati 1.207 test (Di martedì 5 maggio 2020) nelle Marche sono 29 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati dal Gores nelle ultime 24 ore, su 1.207 test effettuati. Complessivamente il numero dei contagi da inizio emergenza sale a 6.392 su 44.045 campioni processati. Rispetto al dato di ieri torna a scendere il rapporto tra casi positivi e tamponi effettuati. Dal 30 aprile l’incremento giornaliero è stato di 28 (3% dei test effettuati), 23 (2%), 21 (2%), 44 (8%) e 29 (2%). “Il dato dei 44 tamponi riferiti alla giornata del 3 maggio – spiega il Gores- era dovuto al raggruppamento di casi del 29/30 aprile e dell’1/2 maggio. Un’aggregazione, dovuta evidentemente alla concomitanza con le festività, che ha inciso sul numero dei positivi registrati ieri“.L'articolo Coronavirus: nelle Marche oggi positivo solo il 2% dei tamponi, effettuati 1.207 test ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - il viceministro Mauri spiega cosa accadrà dal 18 Maggio : “Riaperture nelle regioni con meno contagi”

