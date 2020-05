Coronavirus nel Lazio: trend nuovi casi in leggero aumento, ecco il bollettino aggiornato delle Asl (Di martedì 5 maggio 2020) Sono 67 i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Di questi, 61 casi si sono registrati a Roma e provincia, 1 nella provincia di Frosinone, 1 nella provincia di Latina, 3 nella provincia di Rieti e 1 nella provincia di Viterbo. Coronavirus nel Lazio, la situazione nelle Asl e A.O Asl Roma 1: 21 nuovi casi positivi. 18 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 1 postazione per il tampone drive in attiva al Santa Maria della Pietà Asl Roma 2: 4 nuovi casi positivi. 2 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 3 postazioni per il tampone drive in attive al Santa Caterina delle Rose, a Piazzale Tosti e a Piazza degli Eucalipti. Si sta concludendo indagine epidemiologica al Santa Lucia. Asl Roma 3: 5 nuovi casi positivi. 412 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 1 postazione per il tampone ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - nel Lazio 67 nuovi positivi e 6 morti. A Roma 30 casi - deceduto un prete

Cedacri, leader italiano nel mercato dell’outsourcing di servizi IT per banche e istituzioni finanziarie, ha acquistato 100 PC per le scuole primarie e secondarie di Parma, destinati agli studenti che ...

Zero nuovi casi di positività al coronavirus nella provincia pontina. Questo il dato più confortante che emerge dal bollettino di oggi, lunedì 4 maggio, diffuso dalla Asl nel pomeriggio. Situazione st ...

