Coronavirus | Mattinzoli | sono tra i fortunati che ce l' hanno fatta**

Milano, 5 mag. (Adnkronos) - E' l'assessore regionale Alessandro Mattinzoli, ancora convalescente a casa per aver contratto il coronavirus, a commentare i dati dei contagi in Lombardia durante la diretta quotidiana della Regione. "Ne avrei fatto a meno. sono tra i fortunati che ce l'hanno fatta, ma devo ammettere che è stata un'esperienza, se penso ai tanti che non ce l'hanno fatta mi ritengo contento della mia situazione". E precisa: "sono ancora in convalescenza, alcuni aspetti muscolari devono tornare alla normalità".

“Sono completamente guarito e mi ritengo fortunato”. A dirlo è stato l’assessore lombardo allo Sviluppo Alessandro Mattinzoli, durante la quotidiana conferenza stampa della Regione per fare il punto ...

Milano, 5 maggio 2020 - In Lombardia sono 500 i nuovi contagi da coronavirus (in calo rispetto ai 571 di ieri), per un totale di 78.605 da inizio emergenza. Cresce ancora il numero dei decessi nelle ...

Milano, 5 maggio 2020 - In Lombardia sono 500 i nuovi contagi da coronavirus (in calo rispetto ai 571 di ieri), per un totale di 78.605 da inizio emergenza. Cresce ancora il numero dei decessi nelle ...