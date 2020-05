Coronavirus | Mattarella | ‘Bartali testimone valori per rinascita Italia’**

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 5 maggio 2020) Roma, 5 mag. (Adnkronos) – Nessun riferimento diretto all’emergenza coronavirus, ma ancora volta è utile richiamare l’esperienza e i testimoni più autorevoli del dopoguerra per trarre le energie e inecessari per superare la situazione attuale. Gino Bartali, di cui ricorre il ventesimo anniversario della morte, può essere annoverato tra queste personalità, come ricorda il Presidente della Repubblica, Sergio.“Il nome di Gino Bartali, campione e leggenda del ciclismo italiano, è iscritto a grandi caratteri -sottolinea il Capo dello Stato- nella storia dello sport nazionale e rappresenta uno dei simboli dell’Italia del dopoguerra. La Repubblica lo ricorda, a vent’anni dalla scomparsa, come un atleta di straordinario valore, ma anche come undi quello spirito di solidarietà, di ...