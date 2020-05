Coronavirus, lui in Trentino lei in Veneto: la festa di compleanno è al confine. Così madre e figlio si rivedono dopo due mesi di quarantena (Di martedì 5 maggio 2020) Impossibilitati a vedersi a causa del dpcm che vieta lo spostamento tra regioni se non per il rientro al proprio domicilio o alla propria residenza, madre e figlio hanno “escogitato” un modo per riuscire a incontrarsi. Dopo due mesi di quarantena, Francesco Piacentini ha deciso di ritrovare sua madre Delma al confine tra Veneto e Trentino, a Pian delle Fugazze, tra le province di Vicenza e Trento. Un modo per vedersi pur rispettando le regole imposte dall’emergenza sanitaria, ma soprattutto un’occasione per festeggiare il compleanno. “Lei vive in Veneto, io in Trentino. Il primo maggio ho compiuto gli anni ed era disperata. Allora ho detto ‘vediamo cosa si può fare’. Mi sono immaginato questa cosa del confine, ho preso un tavolino, lei ha portato una torta dalla pasticceria ed è uscita ‘sta cosa. Lei ha parcheggiato in ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Luigi De Magistris : “Avevo chiesto tampone per tutti quelli che arriveranno a Napoli…”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Luigi Di Maio : “Grazie a chi ha tenuto acceso il motore dell’Italia”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Luigi Di Maio : “Grazie a chi ha tenuto acceso il motore dell’Italia” (Di martedì 5 maggio 2020) Impossibilitati a vedersi a causa del dpcm che vieta lo spostamento tra regioni se non per il rientro al proprio domicilio o alla propria residenza, madre e figlio hanno “escogitato” un modo per riuscire a incontrarsi. Dopo due mesi di quarantena, Francesco Piacentini ha deciso di ritrovare sua madre Delma altra, a Pian delle Fugazze, tra le province di Vicenza e Trento. Un modo per vedersi pur rispettando le regole imposte dall’emergenza sanitaria, ma soprattutto un’occasione per festeggiare il. “Lei vive in, io in. Il primo maggio ho compiuto gli anni ed era disperata. Allora ho detto ‘vediamo cosa si può fare’. Mi sono immaginato questa cosa del, ho preso un tavolino, lei ha portato una torta dalla pasticceria ed è uscita ‘sta cosa. Lei ha parcheggiato in ...

dino_modugno : RT @HANIA654: Nn contento ora Bill Gates vuole l'immunità prima di rilasciare i suoi vaccini sul coronavirus, è preoccupato per il pericolo… - brughen : RT @HANIA654: Nn contento ora Bill Gates vuole l'immunità prima di rilasciare i suoi vaccini sul coronavirus, è preoccupato per il pericolo… - thewaterflea : RT @HANIA654: Nn contento ora Bill Gates vuole l'immunità prima di rilasciare i suoi vaccini sul coronavirus, è preoccupato per il pericolo… - Santo58611891 : @stopconinomi Ci rapiremo a zero, tanto dovremo convivere con il coronavirus che si presenterà quando Luì vorra - MargiePedersen : RT @HANIA654: Nn contento ora Bill Gates vuole l'immunità prima di rilasciare i suoi vaccini sul coronavirus, è preoccupato per il pericolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus lui Coronavirus, lui in Trentino lei in Veneto: la festa di compleanno è al confine Il Fatto Quotidiano Coronavirus, il prefetto di Venezia s'infuria: "Gente in piedi, distanziamento sui bus da ripensare"

Zappalorto contro la manifestazione in Piazza San Marco. E sui bus pieni annuncia: "Convocherò azienda e Comune e la Regione sui treni" VENEZIA. Ha creato non poco imbarazzo, al prefetto e ai vertici ...

Coronavirus, i malati “dimenticati” dalla Fase 2

POTENZA – Per Francesco Biscione e la moglie sono state necessarie ben due gocce – e non una come vuole il modo di dire – perché il vaso traboccasse. E dire che il “vaso” della loro pazienza era decis ...

Zappalorto contro la manifestazione in Piazza San Marco. E sui bus pieni annuncia: "Convocherò azienda e Comune e la Regione sui treni" VENEZIA. Ha creato non poco imbarazzo, al prefetto e ai vertici ...POTENZA – Per Francesco Biscione e la moglie sono state necessarie ben due gocce – e non una come vuole il modo di dire – perché il vaso traboccasse. E dire che il “vaso” della loro pazienza era decis ...