Coronavirus: Lombardia, posti occupati in terapia intensiva giù a 509 (-23) (Di martedì 5 maggio 2020) Milano, 5 mag. (Adnkronos) – Prosegue il trend di discesa dei posti occupati nelle terapie intensive della Lombardia a causa del covid19. Sono in tutto 509 (-23 rispetto a ieri), quando erano stabili a 532. Calano anche i ricoverati meno gravi, non in terapia intensiva: sono 213 in meno, per 6.201 posti occupati, dai 6.414 (-195) di ieri. Sono gli ultimi dati del bollettino della Regione Lombardia. L'articolo Coronavirus: Lombardia, posti occupati in terapia intensiva giù a 509 (-23) CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA/ Video conferenza stampa : +95 morti e +500 casi

Coronavirus in Lombardia : 95 morti nelle ultime 24 ore - sono 500 i nuovi positivi. Migliora ancora la situazione nelle terapie intensive

