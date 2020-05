Coronavirus | lo spettacolo dal vivo è l’emergenza dopo l’emergenza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 maggio 2020) di Ilaria Borletti Buitoni* Certamente le priorità in questi drammatici mesi sono state quella legata all’emergenza sanitaria e, immediatamente, la necessità di ridare ossigeno alle nostre aziende e quindi al lavoro. C’è un settore però, del quale si è parlato meno, che è stato colpito pesantemente dalla crisi, ed è quello della cultura: improvvisamente decine di concerti, festival e spettacoli sono stati cancellati, intere produzioni azzerate, teatri lirici in ginocchio, orchestre ferme. I lavoratori di questo mondo sono legati al fatto che si “alzi il sipario” per poter vivere: una lunghissima filiera che è fatta di musicisti, attori, coristi, ballerini ma anche registi, scenografi, tecnici del suono e delle luci, costumisti, solo per citarne alcuni. Migliaia di persone che improvvisamente si ...