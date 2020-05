CoronaVirus, l’esperto sconsiglia il sesso fra affetti stabili (Di martedì 5 maggio 2020) Da ieri siamo entrati ufficialmente nella chiacchierata fase 2 di questa pandemia e molti congiunti e affetti stabili si sono finalmente ritrovati dopo due mesi di quarantena forzata. Tuttavia Francisco Cabello, direttore dell’istituto andaluso di sessuologia – fra pagine del quotidiano La Vanguardia – ha sconsigliato il sesso fra affetti stabili ritrovati, dato che il rischio di contagio da Covid-19 è alto. L’esperto ha infatti fortemente sconsigliato qualsiasi tipo di rapporto orale e di bacio, gli unici ammessi quelli a stampo purché senza saliva: sarebbe infatti la saliva la causa dell’espandersi del contagio. “Se incontri qualcuno di nuovo un affetto stabile che non vedi da mesi, ndr, l’ideale sarebbe fare un test sierologico che risulta positivo agli anticorpi per sapere che il virus è passato o che non ha avuto ... Leggi su bitchyf Coronavirus - il vaccino non ci sarà? I lockdown potrebbero diventare costanti. Parla l’esperto

Coronavirus - l’esperto : “Ecco le regole da seguire per il sesso nella Fase 2”

Coronavirus - l’esperto : “non usate mascherine e guanti - vi faranno ammalare” (Di martedì 5 maggio 2020) Da ieri siamo entrati ufficialmente nella chiacchierata fase 2 di questa pandemia e molti congiunti esi sono finalmente ritrovati dopo due mesi di quarantena forzata. Tuttavia Francisco Cabello, direttore dell’istituto andaluso di sessuologia – fra pagine del quotidiano La Vanguardia – hato ilfraritrovati, dato che il rischio di contagio da Covid-19 è alto. L’esperto ha infatti fortementeto qualsiasi tipo di rapporto orale e di bacio, gli unici ammessi quelli a stampo purché senza saliva: sarebbe infatti la saliva la causa dell’espandersi del contagio. “Se incontri qualcuno di nuovo un affetto stabile che non vedi da mesi, ndr, l’ideale sarebbe fare un test sierologico che risulta positivo agli anticorpi per sapere che il virus è passato o che non ha avuto ...

gigi_laffitte : RT @PieCicci74: ?? il #Governo del #Conte nomina #Arcuri commissario per l' emergenza #coronavirus. Ovviamente totalmente ignorante di emerg… - PMurroccu : RT @PieCicci74: ?? il #Governo del #Conte nomina #Arcuri commissario per l' emergenza #coronavirus. Ovviamente totalmente ignorante di emerg… - ChiaScia : RT @tedxfoggia: Domani alle 19 inizia #TEDxFoggiaLiveFuture: in diretta, sulla nostra pagina Facebook, l'avvocato Stefano Mele e l'esperto… - SicilyMag : Per @FrancescoPira, sociologo, esperto di comunicazione e docente all’Università di Messina, tre grandi 'pericoli'… - mariozagaria : RT @tedxfoggia: Domani alle 19 inizia #TEDxFoggiaLiveFuture: in diretta, sulla nostra pagina Facebook, l'avvocato Stefano Mele e l'esperto… -

Ultime Notizie dalla rete : CoronaVirus l’esperto Coronavirus - Oms: tamponi, mascherine, Svezia, tutti i dietrofront Corriere della Sera