Coronavirus, l’epidemiologo Lopalco: “Tutte le epidemie arrivano e passano, abbiamo assistito alla prima ondata” (Di martedì 5 maggio 2020) “Tutte le epidemie arrivano e passano“: lo ha dichiarato Pier Luigi Lopalco, epidemiologo, responsabile Coordinamento Regionale Emergenze Epidemiologiche Puglia, in collegamento con Agorà su Rai3. “Noi abbiamo assistito a questa prima drammatica ondata della pandemia; la storia ci insegna che spesso in assenza di misure di controllo abbiamo due ondate pandemiche e dopo la seconda ondata pandemica in qualche maniera il virus trova una sorta di accordo con l’ospite umano e circola tranquillamente senza dare grossi impatti sulla salute pubblica. Quello che dobbiamo fare noi oggi è prevenire la seconda ondata“. In riferimento alla distanza tra gli ombrelloni sulle spiagge, Lopalco spiega che “ancora non l’abbiamo decisa, più o meno le indicazioni sono” intorno ai 4,5 m. “Oltre alle distanze tra ombrelloni ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - l’epidemiologo Lopalco : “Questa fase 2 misurerà la nostra capacità di risposta”

L’epidemiologo Lopalco spiega cosa significa convivere con il Coronavirus : “La curva epidemica potrebbe ripartire”

Coronavirus e Fase 2 - l’epidemiologo Pierluigi Lopalco : “Aumento di casi inevitabile - dobbiamo essere pronti senza isterismi” (Di martedì 5 maggio 2020) “Tutte le“: lo ha dichiarato Pier Luigi, epidemiologo, responsabile Coordinamento Regionale Emergenze Epidemiologiche Puglia, in collegamento con Agorà su Rai3. “Noiassistito a questa prima drammatica ondata della pandemia; la storia ci insegna che spesso in assenza di misure di controllodue ondate pandemiche e dopo la seconda ondata pandemica in qualche maniera il virus trova una sorta di accordo con l’ospite umano e circola tranquillamente senza dare grossi impatti sulla salute pubblica. Quello che dobbiamo fare noi oggi è prevenire la seconda ondata“. In riferimento alla distanza tra gli ombrelloni sulle spiagge,spiega che “ancora non l’decisa, più o meno le indicazioni sono” intorno ai 4,5 m. “Oltre alle distanze tra ombrelloni ...

pgmalusardi : RT @frankspicc: L'epidemiologo Vespignani: “I virologi italiani non hanno capito, per sconfiggere il virus servono le 3T: testare, tracciar… - frankspicc : L'epidemiologo Vespignani: “I virologi italiani non hanno capito, per sconfiggere il virus servono le 3T: testare,… - malinca73 : RT @RaiStudio24: P.L. #Lopalco (@ProfLopalco) epidemiologo a #Studio24: convivere con il #coronavirus non significa farsi infettare, anche… - MilettoMaria : RT @Lanf040264: #Pandemia #Coronavirus. L'epidemiologo #Lopalco: 'Un aumento dei casi è molto probabile.' Per farvi fronte occorrono cit… - Marcopetsichini : RT @RaiStudio24: P.L. #Lopalco (@ProfLopalco) epidemiologo a #Studio24: convivere con il #coronavirus non significa farsi infettare, anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’epidemiologo L'epidemiologo: "Ora che le attività riprenderanno il virus riprenderà a circolare" LA NAZIONE