Coronavirus, l’epidemiologo Ciccozzi: “Probabilmente il virus circolava già da dicembre, a novembre il salto di specie” (Di martedì 5 maggio 2020) Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità di statistica medica ed epidemiologia molecolare dell’Università Campus Bio-Medico, ha ripercorso la storia dell’epidemia, nell’audizione in corso alla Commissione Igiene e Sanità del Senato, sui profili sanitari della Fase 2. “Già intorno a dicembre questo virus avrebbe potuto circolare nelle persone“, ha ricordato l’esperto.“Quello che abbiamo scoperto studiando il genoma del Coronavirus è che ha fatto il salto di specie dal pipistrello all’uomo. L’idea del serpente dopo una settimana è stata abbandonata, ogni tanto esce fuori l’ipotesi del pangolino come ospite intermedio. E’ più un no che sì, è più un diretto passaggio dal pipistrello all’uomo per effetto di una singola mutazione che ... Leggi su meteoweb.eu “Il nuovo Coronavirus si può sconfiggere con la regola delle 3T” : l’epidemiologo Vespignani spiega perché i virologi non hanno capito come contenere l’epidemia

Coronavirus - l’epidemiologo Lopalco : “Tutte le epidemie arrivano e passano - abbiamo assistito alla prima ondata”

Coronavirus - l’epidemiologo Lopalco : “Questa fase 2 misurerà la nostra capacità di risposta” (Di martedì 5 maggio 2020) Massimo, responsabile dell’Unità di statistica medica ed epidemiologia molecolare dell’Università Campus Bio-Medico, ha ripercorso la storia dell’epidemia, nell’audizione in corso alla Commissione Igiene e Sanità del Senato, sui profili sanitari della Fase 2. “Già intorno aquestoavrebbe potuto circolare nelle persone“, ha ricordato l’esperto.“Quello che abbiamo scoperto studiando il genoma delè che ha fatto il salto di specie dal pipistrello all’uomo. L’idea del serpente dopo una settimana è stata abbandonata, ogni tanto esce fuori l’ipotesi del pangolino come ospite intermedio. E’ più un no che sì, è più un diretto passaggio dal pipistrello all’uomo per effetto di una singola mutazione che ...

infoitsalute : Coronavirus, l'epidemiologo Lopalco: 'Vaccino entro un anno per i più fragili. In Puglia grande senso civico' - infoitsalute : Coronavirus, l'epidemiologo Lopalco: «Un anno per garantire il vaccino ai più deboli» - samgrosso : RT @LalaHu9: Regola delle 3T Testare, Tracciare, Trattare Intervista a epidemiologo Vespignani #daleggere Per l'Ebola costruiti modelli pe… - FrancescaGolem : RT @LalaHu9: Regola delle 3T Testare, Tracciare, Trattare Intervista a epidemiologo Vespignani #daleggere Per l'Ebola costruiti modelli pe… - c_corbella : RT @LalaHu9: Regola delle 3T Testare, Tracciare, Trattare Intervista a epidemiologo Vespignani #daleggere Per l'Ebola costruiti modelli pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’epidemiologo Coronavirus, l'epidemiologo Lopalco: "Epidemie passano, ora prevenire la seconda ondata" la Repubblica