Coronavirus, le ultime news dal Mondo: in Cina solo un caso nelle ultime 24 ore, negli USA vittime in calo (Di martedì 5 maggio 2020) Il bilancio globale dei morti per il Coronavirus ha superato quota 250.000, salendo a 251.562, secondo l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. I contagi sono 3.584.071, mentre le guarigioni 1.162.538. In Cina è stato registrato un nuovo caso di Coronavirus nella giornata di ieri e nessun decesso: lo hanno reso noto le autorità sanitarie di Pechino. Il nuovo contagio, che porta il totale in Cina a 82.881, è “importato” mentre i decessi restano fermi a 4.633. nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti il Coronavirus ha provocato 1.015 vittime, il dato più basso da un mese a questa parte. Sono 263 i decessi registrati nelle ultime 24 ore in Brasile: lo ha annunciato il Ministero della Salute, precisando che il numero totale delle vittime è 7.288. I contagi accertati oggi sono 4.075, per un totale di 105.222. Il tasso di ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus in Italia - ultime notizie. Secondo giorno di Fase 2. Conte sente Bonafede e gli esprime piena fiducia

