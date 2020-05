Coronavirus, le immagini sconvolgenti di come si moltiplica nell’intestino (Di martedì 5 maggio 2020) Gli scienziati hanno condiviso le prime immagini dettagliate del virus SARS-CoV-2, mostrando il micidiale virus che si moltiplica nell’intestino. Le immagini sono state raccolte da un team internazionale di ricercatori, guidato dall’Università di Dundee. Sono stati prelevati da un microscopio elettronico ultra potente e mostrano particelle di virus in un modello di tessuto dell’intestino umano. Ecco come il Covid-19 si moltiplica nell’intestino. Cosa dicono gli scienziati Per acquisire le immagini, i ricercatori hanno infettato le cellule dell’intestino umano con il virus in un laboratorio, prima di monitorare la risposta delle cellule. La prima serie di immagini mostra il virus che si assembla nell’intestino umano, mentre la seconda mostra il virus che lascia le cellule intestinali umane. Per condividere le immagini uniche con scienziati di ... Leggi su italiasera Coronavirus - New York nel caos : le immagini da Central Park – VIDEO

Appena partita la fase 2 dell’emergenza Coronavirus le immagini dei mari e dei fiumi totalmente limpidi e cristallini sembrano già un lontano ricordo, la ripresa parziale delle attività produttive, in ...

Quarantena e autismo: come affrontare le giornate

L’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19 ha stravolto la normalità delle famiglie italiane. L’isolamento sociale e la convivenza forzata tra le mura domestiche stanno mettendo a dura p ...

