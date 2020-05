Coronavirus | l’Austria canta vittoria | “La riapertura non ha accelerato le infezioni”

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 5 maggio 2020) Durante una conferenza stampa tenutasi oggi, il Ministro della Sanità Rudolf Anschober ha affermato che la prima fase di uscita dal lockdown imposto in Austria per contenere l’epidemia ditre settimane fa (migliaia di negozi sono stati riaperti) non ha fatto registrare un nuovo picco di infezioni, nonostante la guardia rimanga alta. L’Austria ha agito tempestivamente per arginare il contagio, chiudendo bar, ristoranti, scuole, negozi non essenziali più di due mesi fa: grazie alle misure è stato possibile ridurre l’incremento quotidiano dei casi a meno dell’1% e a mantenere il numero dei decessi relativamente basso (606 ad oggi). Grazie ai risultati, il 14 aprile l’Austria è stata tra i primi in Europa ad allentare le restrizioni, riaprendo negozi di bricolage e giardinaggio e negozi fino a 400 metri ...