Coronavirus, la Sicilia riapre: via libera dai Ministeri dei Trasporti e della Salute (Di martedì 5 maggio 2020) “Da oggi sarà più agevole, per chi ne ha diritto, entrare o uscire dalla Sicilia”. Lo si legge in una nota della presidenza della Regione Siciliana che annuncia: “Vengono, infatti, potenziati i voli da Palermo e Catania per Roma (e viceversa) e aumentate le corse dei traghetti sullo Stretto di Messina. Inoltre, il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio e’ inserito tra le cause di necessità, che consentono, quindi, lo spostamento”. È questo il risultato della richiesta avanzata ieri dal governatore, Nello Musumeci, ai ministri dei Trasporti e della Salute, Paola De Micheli e Roberto Speranza. Il decreto, a firma dei due componenti del governo Conte, è arrivato oggi. I voli giornalieri dalla Sicilia verso Roma passano da quattro a otto (quattro di mattina e quattro di pomeriggio), così come ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : Sicilia - 685 contagiati a Catania

Coronavirus : in Sicilia oltre quattromila tamponi - meno ricoveri e più guariti

Coronavirus - la Sicilia verso la riapertura : aumento di voli e traghetti - si punta a far riaprire i parrucchieri entro metà maggio (Di martedì 5 maggio 2020) “Da oggi sarà più agevole, per chi ne ha diritto, entrare o uscire dalla”. Lo si legge in una notapresidenzaRegionena che annuncia: “Vengono, infatti, potenziati i voli da Palermo e Catania per Roma (e viceversa) e aumentate le corse dei traghetti sullo Stretto di Messina. Inoltre, il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio e’ inserito tra le cause di necessità, che consentono, quindi, lo spostamento”. È questo il risultatorichiesta avanzata ieri dal governatore, Nello Musumeci, ai ministri dei, Paola De Micheli e Roberto Speranza. Il decreto, a firma dei due componenti del governo Conte, è arrivato oggi. I voli giornalieri dallaverso Roma passano da quattro a otto (quattro di mattina e quattro di pomeriggio), così come ...

SkyTG24 : ?? #Coronavirus in #Sicilia ??? #Musumeci: 'Raddoppiare voli in Sicilia e più traghetti' - Regione_Sicilia : #Coronavirus, in #Sicilia sì agli #sport individuali: ecco quali e come - - Regione_Sicilia : ?? #CoronavirusSicilia (5 maggio 2020) - - GrecoAgostino63 : RT @GazzettaDelSud: Coronavirus, in Sicilia 4 mila tamponi ma solo 12 nuovi casi - DrpcSicilia : RT @Regione_Sicilia: ?? #CoronavirusSicilia per province (5 maggio 2020) - -