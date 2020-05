Coronavirus | la Roma dona 32mila mascherine alla città

virginiaraggi : Proseguono senza sosta i cantieri sulle strade di @Roma. I lavori nelle scorse settimane non si sono mai fermati, a… - ferrazza : Morti a marzo 2020 a confronto con la media marzo 2015-19 Bergamo +567,6% Milano +92,6% Roma -9,4% Napoli -… - Agenzia_Ansa : Fase 2: nelle città runner, bici e caffè. In fila ma senza ressa, si riparte #Coronavirus #ANSA - gabri48_123 : RT @RadioSavana: Roma, Antonio aiuta una povera pensionata italiana a fare la spesa donandole dei soldi ma viene aggredito verbalmente da u… - Lakedaemon___ : RT @RadioSavana: Roma, Antonio aiuta una povera pensionata italiana a fare la spesa donandole dei soldi ma viene aggredito verbalmente da u… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Roma

«Nessuno deve pensare che la Fase 2 sia un 'tutti liberì, stiamo attenti. Il dato di tre regioni deve farvi riflettere. Veneto, Lombardia e Piemonte assieme hanno 60.000 positivi in questo momento. La ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...