Coronavirus Juventus | Dybala ancora positivo | il comunicato ufficiale

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 5 maggio 2020)– Riprende ad allenarsi la. I giocatori rimasti in Italia finalmente riprendono ad allenarsi, anche se individualmente, Continassa. Questa mattina sono iniziate le prime sedute per i calciatori della. Bianconeri che iniziano a correre sul campo in attesa dei compagni volati all’estero che dovranno seguire 14 giorni di quarantena in Italia. Se Cristiano Ronaldo è costretto a stare a casa per il tardivo rientro da Madeira, Paulodeve stare a casa per altri motivi.Tre sono gli infetti in casa Juve: Rugani, Matuidi e. I primi due sono pienamente recuperati, guariti e di conseguenza potranno allenarsi. Preoccupa invece la Joya, infatti l’argentino dopo più di 3 tamponi, risulta(come si legge neldella, pubblicato poco ...