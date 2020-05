Coronavirus, J.Crew in bancarotta. Prima vittima Usa tra catene abbigliamento (Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) – Cardigan, abiti, cappotti ma anche scarpe e accessori come guanti e cinte. Appaiono ormai lontani i tempi in cui i capi scelti da Michelle Obama facevano schizzare le vendite di J.Crew alle stelle. Il marchio conobbe il suo periodo d’oro durante la campagna elettorale del 2008 dopo che, interpellata su quello che indossava al “The Tonight Show with Jay Lenò”, la ex First Lady disse che gonna, top e cardigan (414 dollari in totale) erano di J.Crew esaltandone la convenienza. Già in crisi Prima della pandemia il marchio di moda amato dalla Obama ha ora dichiarato bancarotta, divenendo la Prima vittima eccellente del Coronavirus fra i big delle vendite al dettaglio americani. Un crollo figlio del “Grande Lockdown” che, con il suo impatto sulle abitudini dei consumatori, è andato a colpire un settore già in ... Leggi su quifinanza (Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) – Cardigan, abiti, cappotti ma anche scarpe e accessori come guanti e cinte. Appaiono ormai lontani i tempi in cui i capi scelti da Michelle Obama facevano schizzare le vendite di J.alle stelle. Il marchio conobbe il suo periodo d’oro durante la campagna elettorale del 2008 dopo che, interpellata su quello che indossava al “The Tonight Show with Jay Lenò”, la ex First Lady disse che gonna, top e cardigan (414 dollari in totale) erano di J.esaltandone la convenienza. Già in crisidella pandemia il marchio di moda amato dalla Obama ha ora dichiarato, divenendo laeccellente delfra i big delle vendite al dettaglio americani. Un crollo figlio del “Grande Lockdown” che, con il suo impatto sulle abitudini dei consumatori, è andato a colpire un settore già in ...

