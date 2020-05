Coronavirus Italia, il 45% dei matrimoni riorganizzato nel 2021 (Di martedì 5 maggio 2020) Solo il 2% dei matrimoni in programma tra marzo e agosto in Italia è stato annullato a causa dell'emergenza Coronavirus. E più delle metà delle coppie è ottimista sulla possibilità di riuscire a festeggiare nel secondo semestre del 2020. Sono alcuni dei dati ottenuti da un sondaggio condotto su 2800 utenti da matrimonio.com, uno dei siti più frequentati dai futuri sposi Italiani. Anche nella fase 2 è infatti previsto che non si possano organizzare cerimonie di nozze con ospiti; possono partecipare solo gli sposi e i testimoni. Il piano B e la data di riserva Il 51% delle coppie ha scelto di mantenere la data fissata da luglio a dicembre, nella quasi totalità dei casi organizzando però una "data di riserva" nel 2021, come consigliano di fare anche gli organizzatori di eventi (I CONSIGLI DELLA WEDDING PLANNER). I futuri ... Leggi su tg24.sky Coronavirus - la situazione in Italia : grafici e mappe

