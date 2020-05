Coronavirus Italia | bollettino 5 maggio | 1 513 malati in meno | 213 013 contagi totali

virginiaraggi : Proseguono senza sosta i cantieri sulle strade di @Roma. I lavori nelle scorse settimane non si sono mai fermati, a… - lorepregliasco : In Italia pensiamo di aver gestito l'emergenza #coronavirus meglio della Germania. Preoccupante. - stanzaselvaggia : “Quando mi ha chiamato l’Onu per la mia sperimentazione col plasma ho pianto. In Italia non mi cerca nessuno. Le pa… - VivMilano : RT @lucarango88: ?? Dati #Italia #Coronavirus 5/5/2020 Casi positivi +1.075 (213.013 +0,51%) Guariti +2.352 (85.231 +2,84%) Deceduti +23… - primaopoitorna : RT @stanzaselvaggia: “Quando mi ha chiamato l’Onu per la mia sperimentazione col plasma ho pianto. In Italia non mi cerca nessuno. Le parol… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio Sky Sport Petroio a casa tua, il Circolo Arci riapre l'osteria in modalità domicilio

Dopo la ripartenza di tutta l'Italia, seppure in modo ridotto, venerdì 8 maggio parte la fase 2 del Circolo Arci di Petroio (Vinci). L'emergenza Covid-19 ci ha fatto chiudere osteria e bar fermando tu ...

Coronavirus, 236 morti (ieri erano 195). In calo i nuovi contagi: sono +1.075 in 24 ore

Il decremento degli “attualmente positivi” è di -1.513 nelle ultime 24 ore. Migliora il dato relativo alle guarigioni: sono guariti 2.352 pazienti in un giorno (ieri erano 1.225) L’ultimo bollettino d ...

