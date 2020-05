Coronavirus Italia: 211.938 casi positivi e 29.079 morti. Il bollettino del 4 maggio (Di martedì 5 maggio 2020) In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 211.938. Di questi, 99.980 sono i contagiati attuali (AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - GRAFICHE - LA NUOVA AUTOCERTIFICAZIONE). Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 1.225, per un totale di 82.879. Il totale delle vittime è di 29.079, 195 in più rispetto a ieri. Continua il calo dei pazienti in terapia intensiva: sono 1.479, 22 in meno rispetto a ieri. Il dato è in calo per il trentesimo giorno consecutivo. Dei pazienti attualmente positivi, 16.823 sono poi ricoverati con sintomi - 419 in meno rispetto a ieri - e 81.678 sono in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono 37.631 in più rispetto a ieri, per un totale di 2.191.403. Il numero complessivo di tamponi giornalieri include anche i tamponi ... Leggi su tg24.sky Coronavirus Italia - il 45% dei matrimoni riorganizzato nel 2021

