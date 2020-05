Coronavirus Italia, +1075 casi e 236 morti. I guariti sono +2.352 (Di martedì 5 maggio 2020) sono 213.013 i casi di Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia. Secondo il bollettino della Protezione civile pubblicato poco fa, i nuovi casi sono 1.075 (ieri+1.221). Gli attuali positivi si mantengono anche oggi sotto quota 100mila. Ammontano a 98.467, con un decremento di 1.513 unità. Il numero di guariti registra un +2.352. Il totale delle persone che sono riuscite a guarire dal virus finora sale a 85.231. I decessi delle ultime 24 ore sono 236 (ieri +195). Il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza arriva così a 29.315. +500 i nuovi positivi in Lombardia, il valore più alto tra le regioni d’Italia. Ieri erano stati 577. I morti tra i cittadini lombardi, nelle ultime 24 ore, sono 95. In Campania i nuovi casi, stando al bollettino della Protezione civile, sono 20 (ieri erano stati 14). L'articolo Coronavirus Italia, ... Leggi su ilnapolista Coronavirus Italia - bollettino Protezione civile oggi 5 maggio : morti - contagi - guariti

Coronavirus - oltre 213.000 casi totali in Italia. Hong Kong riapre i cinema. Fauci contro Trump : “Virus naturale” – DIRETTA

Coronavirus - ultime notizie in Italia : +236 morti - oltre 85mila i guariti (Di martedì 5 maggio 2020)213.013 idi Covid-19 indall’inizio dell’epidemia. Secondo il bollettino della Protezione civile pubblicato poco fa, i nuovi1.075 (ieri+1.221). Gli attuali positivi si mantengono anche oggi sotto quota 100mila. Ammontano a 98.467, con un decremento di 1.513 unità. Il numero diregistra un +2.352. Il totale delle persone cheriuscite a guarire dal virus finora sale a 85.231. I decessi delle ultime 24 ore236 (ieri +195). Il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza arriva così a 29.315. +500 i nuovi positivi in Lombardia, il valore più alto tra le regioni d’. Ieri erano stati 577. Itra i cittadini lombardi, nelle ultime 24 ore,95. In Campania i nuovi, stando al bollettino della Protezione civile,20 (ieri erano stati 14). L'articolo, ...

virginiaraggi : Proseguono senza sosta i cantieri sulle strade di @Roma. I lavori nelle scorse settimane non si sono mai fermati, a… - lorepregliasco : In Italia pensiamo di aver gestito l'emergenza #coronavirus meglio della Germania. Preoccupante. - stanzaselvaggia : “Quando mi ha chiamato l’Onu per la mia sperimentazione col plasma ho pianto. In Italia non mi cerca nessuno. Le pa… - franco_dimuro : RT @carlakak: A volte definisco V.Raggi 'una sindaca che ti salva la vita'. Ditemi voi... A marzo la mortalità in Italia è aumentata del 49… - PaoloSegreto : #COVID19 Aggiornamento Dati ITALIA #5maggio con dettaglio regionale #coronavirus #Covid_19 #COVID2019italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio Sky Sport La protesta diventa occasione di un aperitivo con il premier Giuseppe Conte

Rovigo - Mariano Aglio ha organizzerà lunedì 4 maggio, alle 12 davanti al salone “I Parrucchieri” di largo Fratelli Bandiera 2 una occasione virtuale per una chiaccherata cordiale con Giuseppe Conte, ...

Lo studio: cellule staminali adipose contro il Covid-19

ROMA – Nuova speranza per la lotta al Coronavirus dalle cellule staminali adipose. E’ l’approccio descritto da Pietro Gentile, ricercatore e docente di Chirurgia plastica e ricostruttiva presso l’Univ ...

Rovigo - Mariano Aglio ha organizzerà lunedì 4 maggio, alle 12 davanti al salone “I Parrucchieri” di largo Fratelli Bandiera 2 una occasione virtuale per una chiaccherata cordiale con Giuseppe Conte, ...ROMA – Nuova speranza per la lotta al Coronavirus dalle cellule staminali adipose. E’ l’approccio descritto da Pietro Gentile, ricercatore e docente di Chirurgia plastica e ricostruttiva presso l’Univ ...