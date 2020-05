Coronavirus, Istat: in provincia di Caserta decessi aumentati del 2,1% (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Sono aumentati soltanto del 2,1% i decessi a Caserta e provincia nel marzo 2020 rispetto alla media dello stesso mese registrata nel quinquennio 2015-2019. Il dato emerge dal rapporto Istat ‘Impatto dell’epidemia Covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente – primo trimestre 2020‘, redatto insieme all’Istituto Superiore di Sanità. Nel bimestre gennaio-febbraio 2020, quando il nuovo Coronavirus non era ancora così diffuso, la mortalità in Terra di Lavoro è invece calata del 3,4 per cento rispetto alla media 2015-2019. I decessi totali avvenuti tra il 20 febbraio e il 31 marzo sono passati da 626 (media 2015-2019) a 643 nel 2020, di cui 10 certificati per Covid-19 (1,6%). Siamo moto al di sotto del livello nazionale dove l’incremento della mortalità a ... Leggi su anteprima24 Coronavirus : altro che influenza. Dati Istat marzo 2020 preoccupanti

lorepregliasco : Secondo i dati @istat_it, tra inizio epidemia (20 febbraio) e il 31 marzo in Italia ci sono state 25mila morti in e… - ferrazza : Morti a marzo 2020 a confronto con la media marzo 2015-19 Bergamo +567,6% Milano +92,6% Roma -9,4% Napoli -… - SkyTG24 : ?? #Covid19 ? #Istat: in Italia a marzo +49% di decessi rispetto alla media ? A #Bergamo mortalità +568% - m5ssuper : RT @carlakak: A volte definisco V.Raggi 'una sindaca che ti salva la vita'. Ditemi voi... A marzo la mortalità in Italia è aumentata del 49… - IlBlogdiAndy : RT @SkyTG24: L'emergenza #coronavirus ha interrotto bruscamente il settore del trasporto aereo: a marzo -85% di passeggeri e -66,3% di voli… -