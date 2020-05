Coronavirus | innovativo respiratore ottiene la certificazione della FDA | nato in Italia

(Di martedì 5 maggio 2020) Il Milano Ventilatore Meccanico (MVM), l’dispositivo per la respirazione assistita,ine sviluppato in poco più di un mese da un’ampia collaborazione scientifica internazionale, ha ottenuto ladi emergenza (EUA, Emergency Use Authorization)FDA Food and Drug Administration, l’ente certificatore statunitense, e potrà quindi entrare nelle dotazioni degli ospedali dei Paesi che riconoscono laamericana. MVM è stato appositamente ideato per essere facilmente e velocemente prodotto ovunque: è un dispositivo sicuro ed efficace, perché dotato di un sistema di controllo avanzato che consente le diverse modalità di ventilazione per agire efficacemente ma al contempo delicatamente sui polmoni, ed è caratterizzato da un progetto ad accesso libero, e un design ...

Profilo3Marco : RT @immaginaweb: Il Coronavirus ha reso chiaro che uomini e donne nella malattia non sono uguali. Studiare queste differenze è compito dell… - immaginaweb : Il Coronavirus ha reso chiaro che uomini e donne nella malattia non sono uguali. Studiare queste differenze è compi… - IvoDossena : RT @LaNotifica: L'intervista al prof. Mario La Torre ordinario di #Economia alla Sapienza di Roma e membro della #TaskForce istituita dalla… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus innovativo

Meteo Web

"Via libera in Sicilia a un nuovo sistema, concordato da Regione e sindacati, per lo smaltimento delle pratiche per la cassa integrazione in deroga. Una soluzione che permetterà di dare risposte immed ...Al progetto internazionale del 'Milano Ventilatore Meccanico', nato per supportare i pazienti Covid-19, hanno collaborato anche i ricercatori dell’Università di Pisa e del Cnr Si racconta che in punto ...