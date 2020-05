Coronavirus: inchiesta procura Milano, audizioni parenti morti in Rsa (Di martedì 5 maggio 2020) Milano, 5 mag. (Adnkronos) - Giornata di audizioni, negli uffici di piazza Umanitaria a Milano, per alcuni dei familiari di anziani morti nelle Rsa, sui decessi la procura di Milano indaga per capire se ci sono state delle mancanze nei protocolli previsti per il Covid-19. I testimoni vengono ascoltati dagli uomini della polizia giudiziaria e gli incontri proseguiranno, da quanto trapela, nei prossimi giorni. Oggi, da quanto emerge, è il turno di alcuni dei lavoratori delle strutture - infermieri e operatori sociosanitari - finite nel mirino della procura milanese che indaga per epidemia colposa e omicidio colposo di diverse Rsa meneghine a partire dal Pio Albergo Trivulzio. La scorsa settimana, per ricostruire direttive e comunicazioni tra Regione Lombardia, Ats e case di riposo, gli inquirenti hanno sentito come testimoni alcuni funzionari dell'amministrazione regionale e ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - così è nata l’inchiesta Usa contro Pechino

Coronavirus - per l'inchiesta mascherine perquisiti gli uffici della ditta di Pivetti

Inchiesta mascherine Coronavirus - Irene Pivetti : “Problemi di burocrazia…” (Di martedì 5 maggio 2020), 5 mag. (Adnkronos) - Giornata di, negli uffici di piazza Umanitaria a, per alcuni dei familiari di anzianinelle Rsa, sui decessi ladiindaga per capire se ci sono state delle mancanze nei protocolli previsti per il Covid-19. I testimoni vengono ascoltati dagli uomini della polizia giudiziaria e gli incontri proseguiranno, da quanto trapela, nei prossimi giorni. Oggi, da quanto emerge, è il turno di alcuni dei lavoratori delle strutture - infermieri e operatori sociosanitari - finite nel mirino dellamilanese che indaga per epidemia colposa e omicidio colposo di diverse Rsa meneghine a partire dal Pio Albergo Trivulzio. La scorsa settimana, per ricostruire direttive e comunicazioni tra Regione Lombardia, Ats e case di riposo, gli inquirenti hanno sentito come testimoni alcuni funzionari dell'amministrazione regionale e ...

reportrai3 : Con le #province commissariate, qual è la situazione di scuole e strade siciliane? #Report (L'inchiesta è stata re… - reportrai3 : Graziano Delrio, oggi capogruppo Pd alla Camera, nella scorsa legislatura firmò la legge per abolire le #province.… - reportrai3 : Attualmente Olbia è in provincia di Sassari, ma guai a ricordarlo al sindaco #Report #province L'inchiesta, in col… - comm_ecomafie : Sta per iniziare in Commissione Ecomafie l’audizione del ministro dell’Ambiente Costa. È la prima audizione dell’in… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus inchiesta Coronavirus Lombardia: l’inchiesta di Sky TG24 sulle Rsa Sky Tg24 Coronavirus: inchiesta procura Milano, audizioni parenti morti in Rsa

Milano, 5 mag. (Adnkronos) - Giornata di audizioni, negli uffici di piazza Umanitaria a Milano, per alcuni dei familiari di anziani morti nelle Rsa, sui decessi la procura di Milano indaga per capire ...

Tredici morti nella casa di riposo Epidemia colposa, cinque indagati

Ecco i particolari dell'inchiesta condotta dai carabinieri. CALTAGIRONE - Una strage silenziosa senza fine, quella del Covid19, all’interno della casa di Riposo della cooperativa Don Bosco di Caltagir ...

Milano, 5 mag. (Adnkronos) - Giornata di audizioni, negli uffici di piazza Umanitaria a Milano, per alcuni dei familiari di anziani morti nelle Rsa, sui decessi la procura di Milano indaga per capire ...Ecco i particolari dell'inchiesta condotta dai carabinieri. CALTAGIRONE - Una strage silenziosa senza fine, quella del Covid19, all’interno della casa di Riposo della cooperativa Don Bosco di Caltagir ...