Coronavirus | in Veneto il contagio frena | solo 24 nuovi positivi

(Di martedì 5 maggio 2020) Inad oggi sono stati effettuati 392.000 tamponi, quasi 9mila in più rispetto a ieri. Isono 18.402,29 in più rispetto a ieri. In isolamento ci sono 6.353 persone, meno 426 rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.024 (- 32) dei quali 98 in terapia intensiva, meno 1 rispetto a ieri. I dimessi 2.743, piu’ 40. I morti in ospedale 1.207 (+ 13), in totale 1.545. I dati sono stati divulgati dal governatore Luca Zaia, durante il quotidiano punto stampa dalla Protezione civile regionale di Marghera. Zaia ha definito icasi “quasi nulla“: “Abbiamo fatto oltre 392 mila tamponi soprattutto nei posti piu’ a rischio come Rsa e ospedali, quindi l’aumento deie’ quasi nulla“.L'articolo: inil24Meteo Web.