Coronavirus, in Usa donna dal benzinaio con la mascherina bucata: ecco cosa dice al commesso. Il video fa il giro del mondo (Di martedì 5 maggio 2020) Una donna in Kentucky, negli Stati Uniti, è entrata dal benzinaio con la mascherina bucata. Il motivo? “Per respirare meglio”. Il video di quanto successo è stato pubblicato su Tik Tok dallo stesso commesso, rimasto sbalordito dalla risposta della cliente, e ha fatto in pochi giorni il giro del mondo. Joe, questo il nome del commesso, ha prima seguito l’acquisto della donna per poi chiederle: “Dove ha preso la mascherina?”. La risposta è immediata: “Beh, dal momento che dobbiamo indossarle, tagliandola rende molto più facile la respirazione”. Attonito Joe ha replicato con ironia: “Sì certo, lo farò anche io”. L'articolo Coronavirus, in Usa donna dal benzinaio con la mascherina bucata: ecco cosa dice al commesso. Il video fa il giro del mondo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano KALOU VIOLA NORME ANTI CORONAVIRUS/ Video - l'ivoriano si scusa : "Ho sbagliato ma.."

Coronavirus - Gran Bretagna il 2° paese per numero di decessi dopo gli USA

Coronavirus - J.Crew in bancarotta. Prima vittima Usa tra catene abbigliamento (Di martedì 5 maggio 2020) Unain Kentucky, negli Stati Uniti, è entrata dalcon la. Il motivo? “Per respirare meglio”. Il video di quanto successo è stato pubblicato su Tik Tok dallo stesso commesso, rimasto sbalordito dalla risposta della cliente, e ha fatto in pochi giorni il giro del mondo. Joe, questo il nome del commesso, ha prima seguito l’acquisto dellaper poi chiederle: “Dove ha preso la?”. La risposta è immediata: “Beh, dal momento che dobbiamo indossarle, tagliandola rende molto più facile la respirazione”. Attonito Joe ha replicato con ironia: “Sì certo, lo farò anche io”. L'articolo, in Usadalcon laal commesso. Il video fa il giro del mondo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia_Ansa : Con i casi sospetti, il Regno Unito supera l'Italia come numero di vittime e diventa il Paese con il picco più alto… - eziomauro : Coronavirus, l'Oms: 'Se gli Usa hanno prove di origine in laboratorio, le condividano' - TgLa7 : #coronavirus, #Pompeo: il virus arriva dal laboratorio di Wuhan 'Ci sono numerose prove', dice il segretario di St… - Maurizi72822563 : RT @nonleggerlo: La #BBC, l'operatore radiotelevisivo più autorevole al mondo, ha selezionato i tre peggiori leader-bufalari in tema di #Co… - Axmar75 : RT @nonleggerlo: La #BBC, l'operatore radiotelevisivo più autorevole al mondo, ha selezionato i tre peggiori leader-bufalari in tema di #Co… -