Coronavirus: in Sicilia oltre quattromila tamponi, meno ricoveri e più guariti (Di martedì 5 maggio 2020) Palermo, 5 mag. (Adnkronos) – In Sicilia oltre 4 mila tamponi, meno ricoveri e più guariti. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 16 di oggi sull’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 91.306 (+4.140 rispetto a ieri), su 82.079 persone: di queste sono risultate positive 3.267 (+12), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.202 (0), 818 sono guarite (+9) e 247 decedute (+3).Degli attuali 2.202 positivi, 393 pazienti (-10) sono ricoverati – di cui 26 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.809 (+10) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.L'articolo Coronavirus: in Sicilia oltre quattromila tamponi, meno ricoveri e ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Sicilia - 685 contagiati a Catania

