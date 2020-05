Coronavirus in Italia: il bollettino del 5 maggio. Un caso ogni 50 tamponi (Di martedì 5 maggio 2020) Emergenza Coronavirus, meno di 100.000 attualmente positivi in Italia: il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino Dipartimento della Protezione Civile. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino del 5 maggio Le notizie sui dati del contagio in Italia continuano ad essere positivi ma ancora nella giornata del 5 maggio i numeri fanno riferimento di fatto al periodo trascorso in lockdown. Per gli effetti reali dell’allentamento delle misure restrittive bisognerà attendere almeno l’inizio della prossima settimana. I dati in effetti continuano a dipingere uno scenario positivo che giustifica la decisione di procedere con progressive riaperture. Di seguito il bollettino della Protezione Civile “In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla ... Leggi su newsmondo Sondaggio Swg - gli italiani promuovono la gestione dell’emergenza coronavirus

Coronavirus - la mappa dei contagi in Italia in tempo reale

Continuano a diminuire i malati da coronavirus in Italia - 236 i decessi e oltre mille i nuovi casi (Di martedì 5 maggio 2020) Emergenza, meno di 100.000 attualmente positivi in: il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelDipartimento della Protezione Civile. Emergenzain: ildel 5Le notizie sui dati del contagio incontinuano ad essere positivi ma ancora nella giornata del 5i numeri fanno riferimento di fatto al periodo trascorso in lockdown. Per gli effetti reali dell’allentamento delle misure restrittive bisognerà attendere almeno l’inizio della prossima settimana. I dati in effetti continuano a dipingere uno scenario positivo che giustifica la decisione di procedere con progressive riaperture. Di seguito ildella Protezione Civile “In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla ...

virginiaraggi : Proseguono senza sosta i cantieri sulle strade di @Roma. I lavori nelle scorse settimane non si sono mai fermati, a… - stanzaselvaggia : “Quando mi ha chiamato l’Onu per la mia sperimentazione col plasma ho pianto. In Italia non mi cerca nessuno. Le pa… - lorepregliasco : In Italia pensiamo di aver gestito l'emergenza #coronavirus meglio della Germania. Preoccupante. - Adnkronos : #Coronavirus, #Gb ha più vittime di Italia - VirtualRaven : @gobbo111897 @GiuliettaVanni @paolacontini64 Ma che tu fossi un poveraccio lo sospettavo. Almeno ora ne ho la confe… -