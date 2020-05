Coronavirus in Italia | 3691 denunciati nel primo giorno fase 2

virginiaraggi : Proseguono senza sosta i cantieri sulle strade di @Roma. I lavori nelle scorse settimane non si sono mai fermati, a… - lorepregliasco : In Italia pensiamo di aver gestito l'emergenza #coronavirus meglio della Germania. Preoccupante. - lorepregliasco : Secondo i dati @istat_it, tra inizio epidemia (20 febbraio) e il 31 marzo in Italia ci sono state 25mila morti in e… - g_bonincontro : RT @SkyTG24: #COVID19, in #Uk più vittime dell’#Italia: è il Paese con il picco più alto d’Europa - ailenolc13 : RT @SkyTG24: ?? #COVID19 in #Italia, aumenta il traffico ? In Lombardia R0 è 0,75, tasso più basso della media italiana ? L'#Oms: indagare s… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio Sky Sport Coronavirus, notizie in tempo reale da Milano e Lombardia

In Lombardia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, stando ai dati di lunedì pomeriggio sono risultate positive al Sars-CoV-2 78.105 persone (+577 rispetto a domenica, quando i casi positivi segna ...

Coronavirus, continua il trend discendente: in Toscana 30 i nuovi casi e 8 i decessi. 111 guarigioni in più, 24 ricoveri in meno

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 23,8 x 100.000 residenti contro il 48,2 x 100.000 della media italiana (12esima regione). Per quanto ...

In Lombardia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, stando ai dati di lunedì pomeriggio sono risultate positive al Sars-CoV-2 78.105 persone (+577 rispetto a domenica, quando i casi positivi segna ...Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 23,8 x 100.000 residenti contro il 48,2 x 100.000 della media italiana (12esima regione). Per quanto ...