Coronavirus in Campania, bollettino del 5 maggio: 14 positivi su 3.480 tamponi (Di martedì 5 maggio 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino del 5 maggio riporta i dati di 14 tamponi positivi su 3.480 effettuati. In totale sono 4.532 i casi positivi (su 90543 tamponi effettuati). L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati: – Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 643 tamponi di cui 3 risultati positivi; – Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 597 tamponi di cui 2 risultati positivi; – Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati processati 115 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 231 tamponi di cui 2 risultati positivi; – Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 108 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 133 tamponi di cui 1 risultato ... Leggi su 2anews Coronavirus - oltre 3mila tamponi in Campania : stabile il numero di contagi

