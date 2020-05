Coronavirus | il primario De Donno | “Il plasma è l’arma migliore che abbiamo al momento

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 5 maggio 2020) “Usiamo tutti i farmaci che danno speranze, pur di salvare vite, ma altrettanto dovrebbero fare i colleghi impegnati nella lotta e usare iliperimmune, l’armacheal, cura testata sui malati di Covid-19 e sono guariti“: lo ha affermato Giuseppe De, direttore del reparto di Pneumologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova, che, in un’intervista alla Verità, precisa che sono “48 i pazienti ‘arruolati’ e guariti, ma la sperimentazione è chiusa, in attesa di dei dati della letteratura“. Deha spiegato di non essere stato contattato dall’Istituto Superiore di Sanità, “in compenso sono arrivati i Nas in ospedale: proibire l’uso deldei pazienti guariti e particolarmente ricco di anticorpi è gravissimo e la comunità scientifica ...