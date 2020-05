Coronavirus | il Governo rinuncia alla procedura accelerata nel ricorso contro l’ordinanza

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 5 maggio 2020) In riferimento al procedimento apertola Regione Calabria per l’ordinanza della presidente Jole Santelli che consente il servizio ai tavoli, se all’aperto, per bar e ristoranti, l’avvocatura dello Stato, per conto del, hatocon la richiesta di decreto cautelare monocratico al presidente del Tar di Catanzaro: lo hanno reso noto i legali nel corso dell’udienza tenuta stamani. Il presidente del Tar ha fissato per sabato l’udienza collegiale che esaminerà il. Il governatore Jole Santelli ha firmato un’ordinanza che consente una serie di riaperture in piena cautela e nel rispetto delle norme anti-contagio. L’ordinanza, infatti, prevede 10 misure obbligatorie per le attività di asporto e 11 per quelle che faranno somministrazione alimenti all’aperto. Di seguito i punti ...