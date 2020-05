Coronavirus. Il Governo manda i Nas a Mantova per chiudere il reparto che cura i pazienti con il plasma? No! (Di martedì 5 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaSpeciale Coronavirus: come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19La cura del plasma è finita sotto la lente dei Carabinieri del Nas? Cosa sta succedendo presso l’ospedale di Mantova dove si sta seguendo la terapia definita «miracolosa» per i pazienti Covid-19? Domande che si pongono alcuni utenti al contrario di altri che sostengono certezze, come l’utente Gigi che condivide su Facebook un’immagine con un testo inventato: Il Governo manda i NAS a Mantova per far chiudere il reparto di terapia al plasma. Qeullo dove si guarisce in 48hVuole il vaccino di B.Gates Un utente di nome Renato risponde al post di Gigi, spiegandogli che l’articolo che allega all’immagine non parla di Carabinieri che vogliono chiudere il reparto di terapia al plasma. I Nas? Per ... Leggi su open.online CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE/ Aggiornamenti : vertice governo per decreto maggio

Coronavirus : Marin (Fi) - ‘su calcio governo decida e venga in Parlamento’

Coronavirus : de Cardenas (Confindustria Pavia) - ‘su stimoli troppo poco da governo’ (Di martedì 5 maggio 2020)in Italia: ultime notizie in direttaSpeciale: come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Ladel plasma è finita sotto la lente dei Carabinieri del Nas? Cosa sta succedendo presso l’ospedale didove si sta seguendo la terapia definita «miracolosa» per iCovid-19? Domande che si pongono alcuni utenti al contrario di altri che sostengono certezze, come l’utente Gigi che condivide su Facebook un’immagine con un testo inventato: Ili NAS aper farildi terapia al plasma. Qeullo dove si guarisce in 48hVuole il vaccino di B.Gates Un utente di nome Renato risponde al post di Gigi, spiegandogli che l’articolo che allega all’immagine non parla di Carabinieri che voglionoildi terapia al plasma. I Nas? Per ...

Linkiesta : L’esponente dei 5Stelle Vito Petrocelli, presidente della commissione Esteri del Senato, ha ricevuto una lettera da… - LegaSalvini : GIUSEPPE CONTE 'HA DETTO NO'. DAGOSPIA, BOMBA SUL GOVERNO: IL VACCINO ANTI-CORONAVIRUS POTEVA ESSERE ITALIANO IL VA… - LegaSalvini : #Molteni: +345% SBARCHI IN ITALIA! Anche in tempo di Coronavirus aumentano gli sbarchi di immigrati in Italia. Ital… - TytoAlb82433730 : RT @kattolikamente: Di che cosa si rallegrano questi caproni? Per lo schiaffo e l'abuso del Governo #Conte? Lettera di Luca Del Pozzo, biog… - UITORINO : #fase2|Vi segnaliamo:??CINA - disposizioni export prodotti medicali e non;??Nota Protocollo Governo/Parti sociali agg… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Governo Coronavirus, per il governo identità da reinventare nella «fase 2» Corriere della Sera Coronavirus: in Croazia al via seconda fase riaperture

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 4 MAG - In Croazia, dove oggi è scattata la seconda fase di allentamento delle restrizioni, da ieri il coronavirus ha causato una nuova vittima, mentre sono appena cinque i nuovi ...

Trasporto delle persone in sicurezza, la Cna Abruzzo: "Utilizzare taxi e mezzi con conducente"

La Cna Abruzzo ha richiesto al sottosegretario con delega ai Trasporti della Regione Abruzzo, Umberto D’Annuntiis, di prendere in considerazione la questione traporti vista la restrizione dei posti ...

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 4 MAG - In Croazia, dove oggi è scattata la seconda fase di allentamento delle restrizioni, da ieri il coronavirus ha causato una nuova vittima, mentre sono appena cinque i nuovi ...La Cna Abruzzo ha richiesto al sottosegretario con delega ai Trasporti della Regione Abruzzo, Umberto D’Annuntiis, di prendere in considerazione la questione traporti vista la restrizione dei posti ...