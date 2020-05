Coronavirus | il Governo inglese pensa a multe per i datori di lavoro irresponsabili

Leggi su newnotizie

(Di martedì 5 maggio 2020)salate per queidiche metteranno i loro dipendenti nelle condizioni di non lavorare in sicurezza. Ecco le misurete dalper chi non rispetta le norme suldisono ovviamente chiamati a far rispettare le norme emanate in senso anti-e a mettere i propri … L'articolo, ilper idi: sicurezza non garantita ai lavoratori NewNotizie.it.