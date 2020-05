Coronavirus | il complotto sul plasma dei guariti è una fake news

generacomplotti : #fakeNews Secondo alcuni youtuber il #COVID19 non è un complotto delle aziende farmaceutiche per mettere in atto il… - 270349 : RT @270349: Chi c’è davvero dietro l’epidemia di Coronavirus: gli ambientalisti e le frange anti-governative cinesi, ecco tutte le prove de… - giovcusumano : RT @mazzettam: Incredibili i candidati che #Trump propone per i posti più rilevanti e delicati. Gente che come questo tira fuori il complot… - generacomplotti : RT @mazzettam: Incredibili i candidati che #Trump propone per i posti più rilevanti e delicati. Gente che come questo tira fuori il complot… - violet6femme : RT @mazzettam: Incredibili i candidati che #Trump propone per i posti più rilevanti e delicati. Gente che come questo tira fuori il complot… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus complotto Coronavirus, manipolazioni genetiche e laboratori militari. I virus nella storia tra «fughe» e complotti Corriere della Sera Coronavirus, la terapia al plasma iperimmune diventa un caso sui social. Ricciardi (Oms): “Promettente, ma serve tempo per valutarla”

In rete da qualche giorno rimbalza la notizia (falsa) che la terapia al plasma sia una presunta “cura segreta” di cui “nessuno parla” per presunti interessi economici legati alla “lobby delle case far ...

Coronavirus e fake news: 10 pagine Facebook che hanno diffuso notizie false, in Italia

«Una delle mie priorità, nel corso di questa crisi, è quella di fare in modo che voi possiate imbattervi in informazioni accurate e autorevoli, su tutte le nostre app. E spero che siate sicuri, in sal ...

