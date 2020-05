Coronavirus, il compleanno festeggiato con la mamma sul confine tra Veneto e Trentino – Il video (Di martedì 5 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaQuesto tipo di incontro non è previsto dalle Faq di Palazzo Chigi sulla Fase 2 dell’emergenza Coronavirus e non sappiamo come avrebbero agito le forze dell’ordine se avessero visto i due. Ma Francesco Piacentini, agente di commercio che vive in Trentino, ha deciso di incontrare sua madre, la signora Delma, che vive invece in Veneto per festeggiare con lei il compleanno. E per farlo ha ideato un escamotage, poiché il nuovo Dpcm permette sì la visita ai congiunti, ma non lo spostamento tra le regioni. «Mia madre vive in Veneto, io in Trentino. Il primo maggio ho compiuto gli anni ed era disperata. Allora ho detto “vediamo cosa si può fare”. Mi sono immaginato questa cosa del confine, ho preso un tavolino, lei ha portato una torta dalla pasticceria ed è venuta fuori questa ... Leggi su open.online Coronavirus : in otto a festa di compleanno - denunciati

